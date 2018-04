Nõid Alisa avameelselt depressioonist ja buliimiast: ma pole kunagi õnnelik olnud

Pole kahtlustki, et nõid Alisal juba abivajajatest puudust ei tule, sest just tänu menusaatele sai naine laiemalt tuntuks. Samas avaldab naisterahvas nüüd värskes intervjuus, et võitleb ise raske depressiooni ja söömishäirega.

Naine tunnistas, et kannatab buliimia käes. See on söömishäire, mille iseloomulikuks tunnuseks on õgimissööstud ja ülemäärane kehakaalu kontroll, mille tulemusena üritatakse toidu paksukstegevat mõju kaotada - oksendamise, lahtistite söömise või muul moel.