Ajalooline hetk: Soomes sünnitas esmakordselt mees

Tegemist on esimese korraga, mil sugu vahetanud ja meheks saanud Soomes lapse ilmale tõi.

Johannese teatel sündis ta tüdrukuna, kuid tundis juba lapsena, et ta on poiss ning kui ta sai 20. aastaseks alustas ta soomuutmisprotsessi. Enne lapse sündi elas ta mitu aastat mehena ning isikut tõendavatel dokumentidel on tema kohta märgitud «mees».