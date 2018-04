Liina Kersna: kui surm on väga lähedal, saavad asjad selgeks

Liina (38) abikaasa Vahur Kersna (55) sai 2007. aastal diagnoosi, et põeb müeloomtõbe, mis on sageduselt teine diagnoositav verevähi vorm. See on pahaloomuline kasvaja, mida iseloomustab plasmarakkude kontrollimatu paljunemine nii luuüdis kui ka mujal organismi kudedes. Müeloom pole ravitav, kuid seda on võimalik erinevate ravimeetoditega kontrolli all hoida.