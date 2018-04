«Seltsimees laps» ajas isegi peaministril silmad märjaks

«Mul oli võimalus koos abikaasaga käia Kuressaare kinos filmi «Seltsimees laps» vaatamas. See emotsioon, mis pärast filmi, kui saalist välja mindi - täielik haudvaikus, mõtlikkus, kui raske on olnud Eestimaa ajalugu,» kirjeldas Ratas kogemust Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».

Ratase sõnul peegeldas film seda, mida on tähendanud perekondade küüditamised ja lõhkitõmbamised. «Kui raske on olnud nendel, kes on siia jäänud ja pidanud oma lastele seda selgitama ja seletama. See film puudutas mind väga,» lausus Ratas ERR vahendusel.