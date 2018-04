Kas mäletad, millega need inimesed kuulsaks said?

Siin on nimekiri inimestest, kes olid vahepeal väga pikalt tuntud igas majapidamises, kuid mingi hetk kadusid avalikust elust. Kui nii mõnegi puhul on meil veel meeles, millega see inimene on oma jälje jätnud, siis teiste puhul peame pead sügama ning pettunult õlgu kergitama.

Liis Lass

Liis Lass FOTO: Instagram

Liis Lass alustas enda teekonda kuulsaks saamise poole modellina. Kuigi ta on ka vahepealsetel aastatel modellindusega tegelenud, siis on see jäänud pigem tema teiste tegevuste varju.

Aga Liis Lass sai kuulsaks kui Reporteri ilmatüdruk, kui ta 2006. aasta suvel teleekraanidele tekkis. Ta oli kõige esimene, kes sealt endale tuule tiibadesse sai. Pärast Liisi võttis tema koha üle Kairit Tuhkanen, kes samuti selle ametiga palju avalikku tähelepanu sai. Kuid Liis Lass oli see, kes defineeris seda, mis tähendab olla ilmatüdruk Eestis ja seadis sellele parameetrid, millele nii mõni teinegi ei ole suutnud vastata. Liis Lass on ja jääb siiamaani kõige legendaarsemaks Reporteri ilmatüdrukuks.

Praegu tegeleb Liis Lass ettevõtlusega.

Triin Tulev

Triin Tulev FOTO: Kersti Niglas

2005 oli ka aasta, mil Triin Tulev tuntuks sai. Tema sai tuule tiibadesse saates «Lihtne elu», kus ta osales koos enda sõbranna Sille Suttingiga.

Filmiveeb kirjeldas saadet järgmiselt: «Kaks noort, ilusat ja moega kaasas käivat neidu viiakse maale, kus neil ei ole mobiiltelefone, krediitkaarte ja raha. Maal ei saa poodides hängida ja ööklubides käia. Nende elu hakkab olema lihtsas maakohas, kus on rahulik, rutiinne ja kohati ka igav. Triin ja sille panevad ennast proovile Viljandi lähedal asuvas maakohas Viidebaumide peres ning sellega on koomilised hetked ja intriigid garanteeritud.»

Aga me oleme välja valinud just Triinu, kuna tema elu on pärast saadet olnud palju-palju värvikam.

Aastal 2014 avaldas ta raamatu «Elus», kus ta kirjeldas enda kannatusi koduvägivalla ohvrina. Raamat tõi endaga kaasa palju vastuolu ning Triin Tulevi kallim, mees, kes oli teda ahistanud, kaevas naise valeinfo ja laimu pärast kohtusse. Kohtus sõlmitud kokkuleppe kohaselt korjati naise elulooraamat poelettidelt ja hävitati.

Kui Liis Lass jääb ilmatüdrukuks, siis Triinu puhul kaalub elulooraamatu juhtum üle tema tegemised tõsielusarjas «Lihtne elu».

Helina Metsik

«Eesti Tippmodelli» võitja Helina Metsik näitab alasti ihu FOTO: instagram.com

Nagu pildi allkirjast lugeda võib, siis võitis Helina kord «Eesti Tippmodelli» saate. Aga ta ei olnud mitte ainult saate võitja, vaid ta oli saatesarja kõige esimese hooaja kõige esimene võitja. Ta krooniti võitjaks aastal 2012.

Mari Ojasaar

Mari Ojasaar FOTO: Meisi Volt

Sellest naisterahvast ei ole juba ammu väga kaua midagi kuulnud. Aga Mari Ojasaar oli Playboy Eesti esimene kaanestaar.

Lisaks sellele oli ta ka «Pärlipeegel» kunagine juht. Maril on ka identne kaksikõde Kristi.

Indrek Leibur

Realitystaar Indrek Leibur ehk Nõia-Ints. FOTO: TV3