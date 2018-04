Galerii: pinksimaailma punnsilmad ehk millist pingutust nõuab kiirelt liikuva väikese palli jälgimine

Elu24 uuris Eesti Lauatenniseliidu peatreener Vallot Vainula käest, kui keeruline spordiala lauatennis on ja kui keeruline on ühe tennisisti jaoks 4cm läbimõõdulist tennisepalli jälgida.

«Sesmõttes, et palli peab tõepoolest kogu aeg jälgima ja kui seda ei tehta, siis ei tabata nii puhtalt kui peaks,» kommenteeris Vainula. Ka sõnas mees, et enamik tippmängijaid suudavad lisaks pallile jälgida ka ümbrust ja seda, mida teeb vastane.

Kuigi keskendumist on palju, pole Vainula sõnul spordiala veel tema silmanägemisele hakanud. «Omast kogemusest võin öelda, et silmad on korras.» Kõik oleneb sellest, kui pikalt ja kaua mängida.

«Lauatennises on seda aega, kui pall on mängus, väga vähe. Laias laastus on ühe võistlusmängu pikkus umbes 30 minutit,» selgitab Vainula. «Väsimuse osas ei ole keegi kaebama hakanud. Aga see on küll, et kui tekib väsimus, siis hajub ka tähelepanu.»