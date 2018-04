Ewert Sundja avaldab vahvas videoloos, kuidas ta koos tütrega maailma parandab!

TMW koos partneritega on käivitanud ka eelkõige lastele ja noortele suunatud videokonkursi „Minu keskkonnasõbralik pere". Konkursil osalemiseks tuleb käepäraste vahenditega filmida lühiklipp, milles osaleja tutvustab oma keskkonnasõbraliku tarbimise alaseid lubadusi, kogemusi ja näpunäiteid. Kampaania partnerid Rootsi Suursaatkond Eestis, Euroopa Komisjon, Telia ja TMW on osalejatele välja pandud ka auhinnad. Videokonkursi tööde esitamise tähtaeg on 12. aprill.