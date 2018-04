Miks ruletti nimetatakse saatana mänguks?

Esimene kasiinorulett avati 1796. aastal Prantsusmaal Pariisis, see meenutas tänapäeva ruletti, kuid ei olnud veel täiesti see. Sellel olid mustad ja punased «taskud» ning numbrid 1 – 36.

Et võistelda kasiinoturul tegid prantslastest vennad François ja Louis Blanc 1843. aastal uue ruleti, kus oli ka 0.

19. sajandi alguseks oli rulett saanud kurjakuulutava hüüdnime, Saatana mäng, kuna tegemist oli sõltuvust tekitava hasartmänguga ning juba siis saadi aru, et mängusõltlased vajavad ravi.

Legendi kohaselt oli François Blanc müünud oma hinge saatanale, et saada teada kõik ruletiga seotud saladused. Legend põhineb faktil, et ruleti numbrid 0 – 36 annavad kokku saatana numbri 666.

Piiblis on numbrit 666 mainitud samuti kui saatana ja antikristuse numbrit ning 18. – 19. sajandil sõnasid hasartmängude vastased, kes enamjaolt olid tõsiusklikud, et ruletkeerutajad on saatana poolt ära nõiutud ja mängijad tuleks hinge puhastamiseks saata tuleriidale.