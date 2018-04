Vallalised, ühinege! Seksisümbolist näitleja Channing Tatum läks naisest lahku

Paar tegi oma lahutuse teatavaks sotsiaalmeedia teel. Jenna Dewan postitas Instagram i pildi, milles andis teada, et nad on otsustanud sõbralikult lahku minna.

Paaril on ühisest kooselust 5-aastane tütar Everly, kes liidab neid igaveseks kui perekonda ning kellele mõlemad vanemad on täielikult pühendunud.

«Armusime palju aastaid tagasi sügavalt ja meil on koos olnud imeline reis. See, kui palju me teineteist armastame, pole muutunud, ent armastus on justkui kaunis seiklus, mis viib meid nüüd erinevatele teedele,» kirjutas naine sotsiaalmeediasse.