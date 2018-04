Vene presidendi vanaisa oli Lenini ja Stalini kokk

Äsja Youtube'is avaldatud dokumentaalfilmis «Putin» näidatakse, et Stalin hindas praeguse presidendi isaisa Spiridoni kõrgelt ja kuulus diktaator ei kartnud, et kokk võiks teda mürgitada, samas ta kartis, et mõni teine lähikondlane võib ta toitu või jooki mürki panna, teatab Reuters.