Rängas avariis hukkunud Signe Lahtein kutsus televaatajaid üles liiklusohutusele

Saates juttu olnud eluga pääsenud Mareki autoõnnetuses hukkunud venna Margo mälestuseks süüdatud kalmuküünalde taustal kõlab Signe pehmehäälene üleskutse, mis praeguste sündmuste valguses eriti kibedalt mõjub: «..ja ma väga palun teid, oleme palun liikluses ettevaatlikumad. Mine kontrolli kasvõi nüüd kohe pärast seda saadet üle, mis seisukorras on sinu auto rehvid. Sõida homme aeglasemalt. Ära istu rooli kui sa oled väsinud või endast väljas või alkoholi tarbinud. Meil kõigil on ema, isa, õed-vennad, abikaasad, lapsed ja nemad väga ootavad, et me jõuaksime igal õhtul koju.»