Kolleeg Dagmar Lamp Signe Lahteinist: mul on olnud ääretult suur au sind tunda

Ja ma sain tundma üht kõige fantastilisemat inimest, keda üldse võib tunda. Me istume siin kõik - igaüks oma kodudes, oma arvutite taga, oma perede juures - ja oleme šokis. Sest me ei suuda uskuda, et nii võib juhtuda. Jah, muidugi, me kõik oleme kirunud Tallinn-Tartu maanteed, me kõik teame, et juhtuvad õnnetused, aga kui puudutab lähedalt, siis võtab hinge täiesti kinni. Ma teadsin, et terve Eesti palvetab Signe eest, ja ma lootsin, ma lootsin, et sellest piisab. Et piisab sellest, et üks hea inimene võiks jääda, tulla välja, olla see, kes räägib pärast Naistelehe veergudel imelise pääsemise loo.