Ukraina ekspresident mürgitamisest: naine sõnas, et mu huultel oli metalne maitse

Juštšenko mürgitaja kohta puuduvad ametlikult andmed, kuid kahtlustatakse, et selle taga olid tema vastased poliitilised jõud koos Ukraina ja Venemaa julgeolekuteenistusega.

Ukraina poliitik kirjeldas, kuidas ta 14 aastat tagasi saabus kampaaniasündmuselt koju ja suudles oma naist, kes ütles, et mehe huultel on metalne maitse.

«Olin õhtusöögil koos Ukraina julgeolekuteenistuse juhi ja tema asetäitjaga. Kui koju saabusin ja naist suudlesin, ütles ta, et mu huultel on halb maitse, mul oleks nagu metalli huultel olnud. Uuringu kohaselt oli mürki lisatud riisile, mida ma sõin. Mul tekkis terviseprobleem, lendasin Austriasse seda ravima. Kolmandal päeval tekkis keha paistetus, ka pea läks paiste, lisaks tekkisid mädapaised ja tugev valu,» meenutas ekspresident.

Ukraina endise presidendi arvates on 21. sajandi Euroopa suurimaks väljakutseks, kuidas tulla toime Venemaa «keskaegse poliitikaga».

«Mind hämmastab see, et Euroopas ollakse silmaklappidega. Euroopa riikide vahel on vähe solidaarsust, mis pikemas perspektiivis võib kalliks maksma minna, sest Venemaa oskab teiste riikide nõrkusi hästi ära kasutada,» nentis Juštšenko.