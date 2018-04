Sajad inimesed avaldavad Signe Lahteini lahkumise järel kaastunnet

Postimehe teemaveebide vanemtoimetaja Dagmar Lamp kirjutas oma Facebooki seinale, et «Signel oli määratud siin ilmas nii palju head teha, ta tegi maailma paremaks lihtsalt olemas olemisega.»

«Armas Signe...olid igal esmaspäeval meie kodus...said nii kalliks...see on lihtsalt uskumatu...»

«Kohutav äng ja kurbus on hinges. Tänase saatelõpu kokkuvõtte oleks ta lausunud justkui nagu iseendale.Sügav kaastunne lähedastele»

«Nüüd on kadunud ka see vähene millesse ma uskusin. Ei suuda lihtsalt nutmist lõpetada. Ei taha kuulda, et sellist inglit oli taevasse vaja. Ei olnud. Teda oli maa peale palju rohkem vaja. Eeskätt vajas teda ta perekond.»