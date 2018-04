Tätoveerija Kat von D hakkab köögiviljadest saapaid tegema!

Veebruari lõpus teatas 36-aastane naine oma abielust muusik Rafael Reyesiga (42), kes on elektroonilist rokki viljeleva bändi «Prayers» ninamees. Fännidele tuli see uudis üllatusena, sest alles mõned kuud enne suhte avalikustamist nähti naist ühe teise salapärase noormehe embuses.

Jaanuaris avaldas Kat oma sotsiaalmeedias esimese tiiseri koostööst vegan firmaga «Mink Shoes» ning erinevatest intervjuudest on selgunud, et Kat von D nimeline jalanõudekollektsioon, mis on 100% vegan nahast, näeb ilmavalgust 2018. aasta sügisel.

Kuna naine seisab nii loomade kui inimeste võrdõiguslikkuse eest, mille heaks näiteks on tema praeguseks suurt populaarsust kogunud omanimeline kosmeetikabränd, siis on oodata nii unisex mudeleid, nii kõrgeid kui madalaid tüüpe, võimalikult laias suurustevalikus.

Hinna osas spekulatsioone teha on veel vara kuid ilmselt ei saa tooted rahakotile kergete killast olemas. Kuigi naine ise on öelnud, et sihitakse «kuldse kesktee» poole, et heas tasakaalus oleks nii kvaliteet, eetilisus kui stiilsus. Rõhutab ta siiski, et tegemist ei ole Hiina masstoodanguga, vaid jalanõud valmivad käsitöötootjate poolt Itaalias.