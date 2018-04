Video: Norras asub maailma kõige eksklusiivsem avalik käimla

Ebatavaline põiekergendamiskoht, mis on ka arhitektuuriline vaatamisväärsus, avati mõni aeg tagasi Norra läänerannikul merekaldal, teatab news.com.au.

Glamuurne kohalikust marmorist ja purunematust klaasist ning LED-valgustusega WC on Gildeskåli fjordi kaldal maantee 17 ääres. See tee ühendab Holmi ja Godøystraumenit, mille vahemaa on 433 kilomeetrit.