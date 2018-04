Ah sa Sander! Kuumad päästjad alistasid Tallinna Teletorni

A post shared by @ sanderkaasik on Apr 1, 2018 at 7:06am PDT

Noormees sõnab, et päästjaks õppimine oli spontaanne otsus peale ajateenistust. Otsus, millega ta praeguseks väga rahul on. Sooviga peagi Sisekaitseakadeemia Päästekolledž lõpetada on tal juba mitmeid pakkumisi ja projekte ootamas. Suure südamega noormees heidab õilsa eesmärgi nimel ka riided seljast. Seetõttu sai vaatajate rõõmuks jaanuaris koostatud ka kalender, mis on justkui vaste seletavast sõnaraamatust terminile "seksikas tuletõrjuja". Tõrva, Kohila, Mustvee ja Võru päästjad poseerivad kalendrifotodel, et end nähtavaks teha ja koguda raha Lõuna-Koreas toimuvatele tuletõrjujate maailmamängudele minekuks.