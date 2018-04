Video: Brasiilias jooksis mees ristile riputatud «Jeesust» päästma

Riigi lõunaosas Nova Hartzis toimunud lihavõtteparaadil ja sellega kaasnenud etendusel oli näha, kuidas Rooma sõduriks kehastunu Jeesuse kehastajat odaga ründab, teatab indepedent.co.uk.

Jeesuseks ja Rooma sõduriteks kehastunud FOTO: HUGO BORGES/AFP/Scanpix

Pealtvaatajate seas olnud mees arvas, et Jeesust mänginud tapetakse päriselt ja ta asus tema kaitseks välja, lüües «Rooma sõdurit» ta käes olnud mootorratturikiivriga.

Sissetungija peksis «sõdurit» veel paar korda, kuid siis tulid teised lavastuses osalenud «roomlasele» appi ning lõpuks tekkis üldine massikaklus, kus kõik peksid kõiki.

«Nägime, kuidas üks pealtvaatajate seas olnud mees «roomlase» juurde tormas ja me ei saanud aru, mida ta tahab. Ta vist arvas, et «Jeesus» tapetakse päriselt, sest ta olevat hüüdnud, et kaitseb Jeesust,» sõnas Juhtumi tunnistajaks olnud Nova Hartzi linnaesindaja William da Silva.

Jeesuseks kehastunu FOTO: HUGO BORGES/AFP/Scanpix

Hiljem ilmnes, et sama mees on ka varem avalikel sündmustel rünnanud. Ta on endine narkosõltlane, kellel on vaimse tervise häired.

Osa pealtvaatajaid arvas, et Jeesuse ristilt päästmine on osa näidendist, kuid hiljem selgus, et ei olnud.

Lavastaja Adriano Ferreira teatel tuli lavastus ründaja tõttu katkestada, kuid asi lahenes kiiresti ja nad said jätkata.

Rooma sõduri mänginud näitleja Samir Rodrigues pääses paari sinika ja marrastusega, kuna tal oli korralik kaitsevarustus.