Kuidas prints Harry kihlatu Meghan Markle oma esimese mehe maha jättis

Briti kuningakoja liikmete eludest kirjutava Andrew Mortoni raamatu kohaselt saatis Markle Engelsonile sõnumi, et ta lahkub tema juurest ega soovi temaga enam näost näkku kohtuda, teatab news.com.au.

Mortoni kirjelduse kohaselt on Markle auahne naine, kes on võimeline eesmärgi saavutamiseks minema üle laipade ja oskab olla õigel ajal õiges kohas.

Raamatus on detailne kirjeldus, kuidas Markle oma abikaasa Engelsoni päeva pealt maha jättis, lahkudes nende ühisest Lääne-Hollywoodi kodust kaasas vaid umbes 600 dollarit maksev blender. Naine saatis posti teel mehele kihla- ja abielusõrmuse tagasi.

«Meghan oli tõusev staar, kes tegi palju tööd. Ta jättis ära sõpradega kohtumisi, et keskenduda oma karjäärile. Lõpuks loobus ta ka mehest, kes aitas tal kuulsust saavutada, teades et edasi saab ta minna ise,» on raamatus.