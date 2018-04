Elu24 soovitab:Tallinn Music Week-i kontserdid, mida ei pea kahetsema!

«2015. aastal moodustatud Deceitome on 5-liikmeline bänd Tallinnast, mis koosneb Baalsebub, Nihilistikrypt, Forgotten Sunrise ja Hymenotomy liikmetest. Bändi muusikat võib kirjeldada kui uut lähenemist vanakooli death metalile, sest suur osa nende helikeelest on inspireeritud 1990ndate Stockholmi death metalist. Temaatiliselt on nad inspireeritud metafüüsilistest kontseptsioonidest nagu surm ja elu tühjusesse jõudmine, mis on sama õhuke kui olevik mineviku ja tuleviku vahel. Nende debüütalbum "Death is Called Ethos" ilmus 2016. aasta detsembris. Nende uus EP ilmub käesoleva aasta esimeses pooles.»

«Varase Hot Chipi rahutu intensiivsus, Šveitsi veidrike Yello stiilis elektro-tants, lummavalt pulseeriv acid house ja eksootilised meloodiad, mis meenutavad võrdväärselt nii Türgit kui Jaapanit – need kõik meenuvad Rumeenia Karpov not Kasparovi puhul, kuid on vaid fragmendid kaleidoskoopilisest tervikpildist. Lauludega, mille struktuurid peegeldavad malereegleid ja ansamblile nime andnud suurmeistrite strateegiaid, rakendab Karpov not Kasparov psühhedeelses teo ja vastuteo mängus päris trumme ja päris klahvpille. Mõistagi on nende iseäralik tantsumuusika tähelepanu äratanud. Nii nende 2015. aasta debüüt „Soundtrack For a Game of Chess“ kui sellele järgnenud „Soundtrack For a Game of Chess: The Vocal Edits“ on pälvinud kiidusõnu Rumeenias ja mujal. Nende ettearvamatud kontserdid hoolitsevad selle eest, et duo jätab alati kustumatu mulje.»