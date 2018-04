Itaalia ajakirjaniku väitel ei usu paavst põrgusse

Möödunud nädala kolmapäeval avaldas väljaande La Repbubblica asutaja, 93-aastane ajakirjanik Eugenio Scalfari kolumni, milles ta teatas, et 81-aastane paavst ei usu põrgusse.

Paavst Franciscus FOTO: Stefano Costantino / MEGA/Stefano Costantino / MEGA/Scanpix

Vatikan andis omapoolse vastulöögi, et Scalfari on paavsti sõnu meelega valesti tõlgendanud, et Franciscust halvas valguses näidata ja ta usk kahtluse alla seada.

Vatikani teatel on ateistist ajakirjanik paavst Franciscusega tuttav alates 2013. aastast ning enne lihavõtteid oli tal lühiajaline audients paavsti juures, kuid paavst ei andnud talle intervjuud, vaid nad vestlesid usu ja ateismi teemadel.

Eugenio Scalfari FOTO: Remo Casilli/Sintesi/SIPA/Remo Casilli/Sintesi/SIPA/Scanpix

Kohtumisel oli Scalfari küsinud paavstilt, et kas patused hinged lähevad põrgusse ja saavad karistada ning paavst olevat vastanud talle: «Neid ei karistata. Need, kes kahetsevad, saavad jumala andeksandmise, kuid need, kes ei kahetse, ei saa andestust ja kaovad. Põrgut kui sellist ei ole olemas, on olemas patuste hingede kadumine».

Itaalia ajakirjaniku arvates ei usu paavst põrgusse FOTO: J?rg R?se-Oberreich/PantherMedia / J?rg R?se-Oberreich/Scanpix

Vatikani teatel ei mõelnud paavst otseselt, et põrgut ei ole olemas, ajakirjanik tõlgendas paavsti sõnu ateistile omaselt.

Juba üsna eakas Scalfari on Itaalias tuntud selle poolest, et ta ei kirjuta intervjuude ajal midagi üles ega lindista ning teda on ka varem intervjueeritavate sõnade väänamises süüdistatud.

Ajakirjanik teatas 2014. aastal, et paavst Franciscuse arvates ei ole enam pattu ning ka siis pidi Vatikan võtma sõna, et paavsti sõnul on valesti tõlgendatud.

Katoliku kiriku ametlik seisukoht on, et põgu on olemas ja patused hinged on seal igavesest ajast igavesti.

Paavst Benedictus XVI sõnas 2007. aastal, et põrgu on teglik koht, mis eksisteerib, kuigi see ei ole usklike seas populaarne arusaam.

Paavst Johhanes Paulus II oli 1999. aastal seisukohal, et põrgut füüsilisel kujul ei eksisteeri, küll on loob patune inimene ise endale maapealse põrgu loobudes usust jumalasse.