Hullus jätkub: järjekordne näitsik kulutas tohutu summa, et välja näha nagu Kim Kardashian

25-aastane Jennifer Pamplina Brasiiliast, Sao Paolost on inpireeritud tõsielustaarist Kim Kardashianist, mistõttu on ta kulutanud ilukirurgiale juba umbes 500 000 dollarit.

Kim Kardashian, keda jäljendatakse paljude noorte naiste poolt FOTO: Twitter/Twitter/Scanpix

Mitmete operatsioonide käigus on ta lasknud eemaldada ribisid ning teinud täitesüste oma istmikusse, et saada samasugune tagumik nagu tema iidolil. Hiljuti käis naine oma teisel ninalõikusel, lasi eemaldada varasemalt paigutatud põsetäited ning läbis näoringlõikuse, et olla võimalikult sarnane Kim Kardashianiga.

JENNIFER PAMPLONA FOTO: JENNIFER PAMPLONA / CATERS NEWS/Caters News Agency

Selleks, et rõhutada nende sarnasust on naine teinud järgi ka mõned tõsielustaari kõige tuntumad fotosessioonid, üks neist on näiteks pildiseeria kõrbes, millel naine poseerib alasti, vaid valge värv keha kaunistamas.

25-aastane Jennifer ei ole ainuke, kel soov välja näha nagu tema iidol. Mitmed naised enne teda on pühendanud oma elu iluoperatsioonidele, et välja näha just nagu Kim Kardashian.

