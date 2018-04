Ukraina popstaar Ivan Dorn: endistes Nõukogude Liidu riikides on vaja muusikat, mis ühiskonda raputaks

Sensatsiooniks kujunes Ivan Dorn pea üleöö aastal 2011 ilmund hittsinglitega pikitud debüütalbumiga «Co’n’Dorn». Oma albumi promovideos kehastus ta kordamööda nii Jamiroquaiks, Freddy Mercuryks kui ka oma iidoliks Pharrell Williamsiks. Muuhulgas on Ivanil aeg ajalt kombeks kanda naisterõivaid.

«Ma olin kindel, et Ukrainas, Venemaal ja teistes endistes Nõukogude Liidu riikides on vaja sellist muusikat, mis seda ühiskonda raputaks ja tegin muusikat, mis oleks julge, mingil moel isegi jultunud,» on Dorn öelnud.