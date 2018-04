llmavalgust nägi esimene koerte tööportaal

Woof in Estonia tööportaalis on üleval koerkandideerijate lühikesed motivatsioonikirjad, kus lisaks nunnufaktorile on loetletud kontorikoera ametiks olulised isiksuseomadused ja oskused. Koerasõbralikud ettevõtted ja kontoritöötajad saavad omakorda portaalist aga enda jaoks sobiva kandidaadi leida. Lisaks saab lugeda tänaste kontorikoerte edulugusid ja hinnanguid oma töökeskkondadele.

Kuigi paljud toredad koerad on tegelikult juba Eesti kontorite asukad, on Woof in Estonia eesmärk seda trendi veelgi kasvatada ja kutsuda ettevõtteid üles kontoritesse koeri värbama. Koerasõbralike ettevõtete hulgas on juba näiteks Eesti Ratsaspordi Liit, Uber, Hundred5, Toggl, Teamweek, Lift99, Testlio, Transferwise, Pipedrive, Adcash, Jobbatical, Ülemiste keskus, Idea Group, FC Flora jpt. Nende kontorikoerte muljeid näeb videos ja pildis Woof in Estonia tööportaalis.

Koeraomaniku ja Idea Groupi töötaja Helle Tõntsu sõnul töötab nende kontoris täiskohaga õige mitu neljakäpalist. «Agentuuris ei tohi vaim kunagi väsida ja koertel seda vurtsu jagub! Tessa, Matilda, Sonja, Sämmi, Helga, Leo ja Lexy teevad suurepärast tööd. Võib julgelt öelda, et eelmise aasta parimad kampaaniasõnumid on koerte poolt loodud. Hoolimata tugevast auhktsendist on nad ka suurepärased ideede esitlejad. Kõrgtasemel loovlahendustega oleme reklaamiturust suupärase osa endale hauganud. Koerralik tööjõud!» selgitas Helle Tõnts. Ta lisas, et kuna koerad teevad oma tööd suurepäraselt, otsustatigi esimese kontorikoerte tööportaali ellu kutsuda, et veel rohkem toredaid neljakäpalisi endale mõnusa töökoha leiaks.