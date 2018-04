Ingrid Peek: kuidas me suhtuks inimlihatööstusesse?

«Huvitav kuidas me suhtuks sellesse, mida siin videos näeb, siis, kui sellisel viisil koheldaks inimesi? Oleks inimlihatööstus. Vaata seda väikest viidikut ja kujutle end nende olenditena,» kirjutas Peek, pidades silmas allpool toodud videot.

Ta jätkas: «Nagu inimesedki on ka loomad ja linnud tajuvad olendid, kes tunnevad valu, piina, kannatust. See on teaduslikult tõestatud.»