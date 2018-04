Poplauljate kaklus! Daniel Levi Viinalass Joosep Järvesaarele: tead, et su pruudil on telefonis Tinder?

Popstaar Joosep Järvesaar nimetab muusikut Daniel Levi Viinalassi tühiseks kataloogipoisiks, kes reklaamib Maximas WC-paberit. Daniel räpib vastu, et Joosep on Eesti kuulsaim voodisse laskja.

Tavaliselt lavanärvi põdeva Joosepi jaoks on see lahing eriline – ta ei tunne miskipärast mingisugust hirmu! Daniel on aga rõõmus kui kutsikas, et saab esimest korda elus päriselt räppida. Ta leiab, et Joosepist talle vastast ei ole.