Popstaaride kisma! Rasmus Rändvee Jüri Pootsmannile: Elina Born on sul päris hea katekas

Rasmus tutvustas oma vastast kui Eesti kõige igavamat popstaari. Jürile ei näi aga meenuvatki, kes see Rasmus üldse on.

Aga kutid võtsid alles hoogu, edasi tuleb juba hullem kisma. Rasmus norib Jüri kallal, et too viis presidendivastuvõtule oma ema ning viskab õhku väite, et Jüri Pootsmanni sõprus Elina Borniga on kattevarjuks millelegi skandaalsemale.