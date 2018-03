Kaheksa jaburat filmisoovitust 1. aprilli naljapäevaks

«Külalised 3: Bastille' vallutamine» («Les Visiteurs: La Révolution», 2016), IMDB keskmine hinne 4,5 10st.

Keskaegne rüütel Godefroy ja tema kartlik teener Jacquouillet eksivad ajakoridoridesse ja satuvad Prantsusmaa ajaloo kõige raskemasse hetke — Prantsuse revolutsiooni ja verise terrori keerisesse.

«Ühemehearmee» («Army Of One», 2016), IMDB keskmine hinne 5,0 10st.

Kriminaalse minevikuga töötu remondimees Gary Faulkner saab jumalalt ilmutuse, mille kohaselt on just tema see, kelle ülesanne on kinni nabida Osama Bin Laden. Selle peale ostab mees teleturust mõõga ning reisib Pakistani oma missiooni täide saatma.

«Lapsehoidja» («Babysitting», 2014), IMDB keskmine hinne 5,0 10st.

Ettevõtja Marc vajab kiirelt oma üleannetule pojale Remyle hooldajat ning usaldab olude sunnil ülesande oma alluva Francki hooleks. Ent ta ei tea, et Francki sõbrad plaanivad talle just selsamal nädalalõpul raju peoga sünnipäevapidu.

«Absolutely Fabulous: Täitsa hullud» (2016), IMDB keskmine hinne 5,4 10st.

Nüüd kuuekümnendates Edina (Jennifer Saunders) ja Patsy (Joanna Lumley) elavad endiselt Londoni moemaailma glamuurset seltskonnaelu. Ühel peenel üritusel läheneb Edina kuulsale modellile, et end tema suhtekorraldajaks pakkuda, ent tapab hoopis ta kogemata Thamesi jõkke lükates. Kui sellele järgnenud meediatormi tõttu Patsy kui Edina sõber vallandatakse, põgenevad nad koos Cannes'i.

«Loll ja lollim kakks» («Dumb and Dumber To», 2014), IMDB keskmine hinne 5,6 10st.

20 aastat pärast filmi «Loll ja lollim» seiklevad kaks kurikuulsat tohmanit taas filmis «Loll ja Lollim kakks»! Legendaarsed näitlejad Jim Carrey ja Jeff Daniels taaselustavad oma mitte just kõige targemad ega ka kultuursemad rollid Lloyd´i ja Harry´na.

«Pöörased Jones’id» («Keepin Up With The Joneses», 2016), IMDB keskmine hinne 5,9 10st.

Eeslinna noorpaar avastab, et nende kaunite ja pealtnäha täiuslike naabrite käitumine on õige salapärane ning peagi leiavad nad end kesk rahvusvahelist luurevandenõud

«Ole tugev!» («Get Hard», 2015), IMDB keskmine hinne 6,0 10st.

Miljonärist riskifondide haldur James King (Will Ferrell) mõistetakse pettuses süüdi ning saadetakse San Quentini vanglasse. Kohtunik annab talle 30 päeva aega, et oma asjad enne vanglakaristust korda ajada. King on meeleheitel ja pöördub Darnell Lewise (Kevin Hart) poole, et mees aitaks tal vanglaeluks valmistuda. Hoolimata Jamesi eelarvamustest on Darnell töökas väikeettevõtja, kes pole kunagi isegi parkimistrahvi saanud, vanglas viibimisest rääkimata.

«Meie idioodist vend» («Our Idiot Brother», 2011), IMDB keskmine hinne 6,4 10st.

Ned elab õnnelikku elu, kasvatades talus koos hipikallimaga ning koer Willie Nelsoniga orgaanilisi köögivilju. Paraku lavastatakse ta marihuaana müügis salapolitseinikule süüdi ning ta lõpetab trellide taga. Pärast vanglast vabanemist avastab Ned, et tema kallim ei oota teda enam talusse tagasi. Nedi õed võtavad nõuks pakkuda talle kordamööda peavarju kuni lõpuks läheb tema viibimine igaühe pool liiga pikale. Perekond saab viimaks aru, et hoolimata Nedi puudulikest argiteadmistest on tema aususest ja avatusest palju õppida.