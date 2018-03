Parteikaaslastelt kambaka saanud Hanno Pevkur: parem siis võtta tossud ja minna välja jooksma

Poliitik Hanno Pevkuril on käsil keerulised ajad. Näib, et oma erakond on talle selja keeranud, kuid mees ei heida meelt. Oma rahuliku meele säilitab Pevkur hoopis joostes. Spordi jaoks leiab ta ikka aega. Peale jooksmist käib Pevkur veel ka jõusaalis.