Näitleja Margus Prangelit on märgatud kahe korral liikluses ringi sõitmas kollase kaubikuga, millel puudub tehnoülevaatus ja kindlustus.

«Oi, see tuleb küll täitsa üllatusena praegu,» sõnas näitleja Publikule, ja ütles, et see oli tal paranduses ning sai selle alles praegu kätte.