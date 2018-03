Maailma kuulsaim lõbutüdruk: Trumpi kirstunaela Stormy Danielsi lugu

Stormy Daniels FOTO: Ethan Miller/AFP

2004. aastast on Daniels töötanud Wicked produktsioonifirmas ka lavastajana. Tema esimene aasta lavastajana oli niivõrd edukas, et ta teenis järgneval auhinnagalal 14 nominatsiooni, millest üks oli kategoorias parim turvaseksi stseen. Daniels sooritas stseeni koos Brendon Milleriga.

Daniels sai AVN kuulsuste halli liikmeks 18. jaanuaril 2014 ja XRCO liikmeks 16. aprillil 2014.

Esinemised peavoolumeedias ja koomik Steve Carell

Daniels osales 2001. aastal HBO dokumentaalsarjas «Real Sex», milles on näha, et ta lööb kaasa ühel alasti missivõistlustel. 2007. aastal osales ta FX telekanalil jooksnud sarjas «Dirt», kus ta mängis stripparit, kes aitas petta fiktiivset korvpallurit, keda mängis endine profikorvpallur Rick Fox. Hiljemalt samal aastal osales Daniels Maroon 5 muusikavideos «Wake Up Call», kus ta tegi kaasa postitantsijana.

Steve Carell FOTO: Carrie Devorah / WENN

Aga Stormy Danielsi kõige suurem filmiprojekt jääb aastasse 2005, mil ta tegi kaasa filmis «Neljakümne aastane neitsi», mille peaosaline on Steve Carell. Daniels mängib filmis «Tähesõdade» paroodias tegelast, keda Carelli tegelaskuju vaatab ning kellest ta hiljem fantaseerib.

«Neljakümne aastane neitsi» oli Steve Carellile Hollywoodis läbimurdeprojektiks.

Poliitika

Grupp näitlejanna lojaalseid fänne üritasid värvata Danielsit kandideerima 2010. aasta senati valimistel vabariiklasest senaatori David Vitteri vastu. Värbamiskampaania oli seotud veebisaidiga DraftStormy.com. 21. mail 2009 moodustas ta nii-öelda uuriva komisjoni, et välja selgitada enda võimalused kampaanias kaasa lüüa. USA valimisprotsessis moodustatakse uuriv komisjon, et välja selgitada, kas potentsiaalne kandidaat peaks valimistel osalema või mitte, ehk seal hinnatakse kandidaadi legitiimsust. Danielsi algne kaasalöömine oli inspireeritud asjaolust, et Vitterit seostati kohaliku prostitutsiooniringiga. Kui need kuuldused oleksid tõele vastanud, oleks see kindlasti suurendanud pornonäitleja võimalusi senatisse saada. Augustis 2009 lasi keegi tema kampaaniajuhi auto õhku. Keegi surma ega viga ei saanud, kuna autos ei olnud kedagi.

Stephanie Clifford, esinejanimega Stormy Daniels. FOTO: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/Scanpix

Aprillis 2010 kuulutas Daniels end viimaks vabariiklasest kandidaadiks. Tema otsus oli tingitud asjaolust, et avalikuks oli saanud seik, et vabariiklased katsid enda fundraiserite kulutused Los Angelesi ööklubis, kus oli toimunud lesbiteemaline pidu. Daniels põhjendas, et see intsident andis talle viimase tõuke kandidaadina üles astuda. Daniels mõistis, et vabariiklased, kes kasutasid erakonna vara seksi eest tasumisel, esindavad tema libertarismi vaateid kõige paremini. Ta oli terve elu olnud demokraat, aga kuna talle tundus, et vabariiklased hindavad raha ja seksi samamoodi nagu tema, otsustas ta liituda just nendega.

Stormy Daniels andmas intervjuud Jimmy Kimmelile. FOTO: Randy Holmes/AP/Scanpix

Pärast seda korraldas ta mitmeid kuulamistuure üle Louisiana osariigi, keskendudes enda kõnedes majandusele, aga ka ärinaistele ja lastekaitsele. Ta teatas, et kui ta senatisse valitakse, siis kavatseb ta pornoärist loobuda. Aga 15. aprillil 2010 teatas ta, et ta loobub senatisse kandideerimast, kuna tal ei jätku selle jaoks raha, ning lisas, et meedia ei võtnud kunagi tema kandidatuuri tõsiselt.

Isiklik elu

Stormy Daniels oli varasemalt elus kaaspornonäitlejate Pat Myne’i (2003-2005) ja Michael Mosnyga (2007-2009). Tema kolmas abikaasa oli Glendon Crain, mees, kellega ta oli parima turvaseksi nominatsiooni saanud, kellega ta abiellus aastal 2010. Nad said jaanuaris 2011 pisitütre vanemateks.

Daniels on terve elu hobuseid armastanud ja nüüd on mitme hobuse omanik. Ta on enda hobustega võitnud ka mitmeid show’sid.

Tema kohtuasi Donald Trumpi ja tema advokaadi vastu käib praegu edasi.