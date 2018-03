Vaata, mille üle Merlyn Uusküla nii kelmikalt naerab?

Ansambel Päris Anny temperamendist pulbitsev eestvedaja on laulja Annely Ott, kes on endale teed rajanud karaokemaailmas ja nüüdseks kogunud enda ümber kogenud pillimehed, et teha tõeliselt sütitavat pop-rocki. Naine on võitnud hulgaliselt karaokevõistlustel auhindu ning sai kunagises saates «Karaokeäss» publiku lemmikuks. Laval kannab Anny erinevaid kostüüme, väljendades erinevaid stiile, rokist diskoni. Ka tänases saates on tal vägagi põnev riietus!