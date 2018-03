Tähelepanu, tüdrukud! Superstaarisaate noorhärrad avaldasid oma suhtestaatuse

Selgus, et enamus kutte superstaari saates on tänavu vallalised. Saates uuriti ka, millised tütarlapsed poistele kõige rohkem meeldivad. Poisid tõid säravata silmade, pikkade juuste ja sihvakate jalgade seas välja ka tüdrukute aktiivsuse ja sobiva iseloomu.

Jüri Saimon Kuusemets oli ainus, kes julges tunnistada, et välimus on ikkagi esimene, mida ta märkab ja hindab. Udo Sepp leidis, et tütarlaps võiks olla ettearvamatu - keegi, kellese noormees iga päev uuesti armuks.