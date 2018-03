Karjääri lõpetav soome murdmaasuustaja Aino-Kaisa Saarine otsib tööd

Saarinen lisas, et 20 aastat Soome murdmasuusakoondises ja maailmatasemel võistlustel võistlemine on andnud talle palju kogemusi ja laia silmaringi, sest ta teab ka spordimaailma köögipoolt.

Saarineni sõnul kahetseb ta oma suusatajakarjäärist vaid seda, et koondises oli vähe positiivsust, mis on omane ameeriklastele.

«Soome treenerid on üsna tõsised ja mornid. Soovin, et meie suusamaailmas oleks rohkem ameerikalikku suhtumist, mis on lõbusam, positiivsem ja kus naerdakse rohkem. Olen ameeriklaste ja kanadalastega koos treeninud ning kogemused on ainult positiivsed,» selgitas Saarinen.