Uuel suvisel linnafestivalil Sweet Spot esinevad London Grammar, Mew ja Jose Gonzalez

Sweet Spot festival leiab esmakordselt aset sel suvel, 27.-28. juulil Tallinnas, Kultuurikatla pargis.

London Grammar on unenäoliselt melanhoolne briti elektro-pop trio, kes saavutas suurema tuntuse oma esimese albumiga «If You Wait» aastal 2013. Singlid «Strong», «Hey Now» ja «Wasting My Young Years» on tuttavad miljonitele muusikasõpradele kogu maailmas. Eelmisel aastal ilmunud teine album «Truth Is A Beautiful Thing» jõudis Suurbritannias plaadimüügiedetabeli esikohale ning Sweet Spot festival toob kauaoodatud bändi nüüd ka Tallinnasse esinema.

London Grammar – Strong:

Taani alternatiiv-rokk bänd Mew on tegutsenud alates 1995. aastast ning andnud selle aja jooksul välja seitse stuudioalbumit. Bändiliikmed on oma stiili iseloomustanud kui indie-staadionimuusikat ning kuulajad nõustuvad – bändi looming on eepiline, kuid mitte ülepaisutatud, pisut unelev äikesetormi pop.

Mew – Special:

Argentiina päritolu Rootsi laulja-laulukirjutaja Jose Gonzalez on samuti festivalil üles astumas ning tema akustilisel kitarril mängitud imelised meloodiad ja kaunis vokaal sobivad sumedasse festivaliõhkkonda kahtlemata suurepäraselt.

Jose Gonzalez – Stay Alive:

Trad.Attack! muusikahuvilisele eestlasele kindlasti tutvustamist ei vaja ning arvestades nende ambitsioonikat plaani anda kontsert igas maailma riigis, räägitakse neist kindlasti üsna pea juba kõikides maailma nurkades! Trad.Attack! annab oma suve ainsa kontserdi Põhja-Eestis just Sweet Spot festivalil. "Suvist maailmaklassi festivali ootas pealinn juba ammu. Äge, et see nüüd toimub ja oleme väga elevil, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Omalt poolt lubame festivalipublikule põhjalikult ettevalmistatud ja siiani kindlasti kõige edevamat showd!" lubab bändiliige Jalmar Vabarna.

Lisaks leiab esinejatenimekirjast populaarse Ukraina duo 5’Nizza, põnevad Soome artistid Pyhimys ja Onni Boi ning suurepärased Eesti esinejad – Vaiko Eplik, Leslie Da Bass, Miljardid, Chalice, Reket ja Mahavok.

Sweet Spot Festivalil esinevad:

London Grammar

Mew

Jose Gonzalez

Trad.Attack

5’Nizza

Onni Boi

Pyhimys

Vaiko Eplik

Leslie Da Bass

Miljardid

Chalice

Reket

Mahavok

Esinejate nimekiri täieneb peagi.