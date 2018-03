Esmakordselt ajaloos - poliitikud ütlevad otse!

Kus seda imet näha saab? Ikka "Legendide lahingus" kus hämamine ja udused ümbernurgajutud pole lihtsalt lubatud.

Legendide lahing 3 Madis Milling kuulab, mida Tanel Talvel talle otse näkku lajatada on. FOTO: Madis Sinivee

Eelmisel pühapäeval paugutasid omavahel riigikogulased Madis Milling ja Tanel Talve. Mõlema puhul on tegu magusamale poliitikuleivale üle kolinud meelelahutajatega, nii on üsna usutav, et mehed ka otseütlemist veel päriselt unustanud ei ole. Ometi jõudis eetrisse vihane lahing, kus mindi armutult nii alkoholi, ahnuse kui meheliku edevuse kallale. Kui julged, vaata järele!

"Legendide lahing 4" Halastamatu verbaalne kuulirahe: Zuzu Izmailova vs Kalle Palling FOTO: Madis Sinivee

Asi läheb päris poliitiliseks aga sel pühapäeval. Vastamisi on Roheliste sõnakas eestvedaja Zuzu Izmailova ja reformierakonna poliitik Kalle Palling. Tõele au andes tuleb aga tunnistada, et nii räppari- kui artistigeen on mõlemas riigiesindajas varjul - väga vinge energia ja hea rütmitundega möllavad!

Kuidas on lood korruptsiooniga ning mis riigiasutuses töötab rohkem pätte kui tsoonis?

«Nii vihast sõnasõda, kohe sõna otsese mõttes lahingut, pole siiamaani veel olnud,» avab kaadritaguseid kirgi räpitreener Põhja Korea. «Elekter on õhus esimesest riimist ja aina tulisemaks see andmine läheb. Ma ei tea, kas nad sõpradena lahkusid. Kuid olen kindel, et selline otseütlemine on poliitikutele täiesti uus kogemus ja väga kasulik!»