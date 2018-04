Noor transsooline inimene: Eestis on meil keeruline elada

Kuidas võtsid uudise su transsoolisest identiteedist vastu lähedased, tuttavad? Kas sugu korrigeerinud inimene saab Eestis rahus elada?

Ma pole oma sõprade ja pere poolt kogenud mingit negatiivset suhtumist mu sooidentiteeti ja ma olen neile selle eest ääretult tänulik. Ma tean, et kõik ei ole nii õnneliku saatusega.

Kas transsoolised inimesed saavad Eestis rahus elada? Sellele ei ole kindlasti ühte vastust, iga transsoolise inimese kogemused on erinevad. Ma arvan, et hetkel sõltub palju sellest, kuidas on meelestatud sind ümbritsevad inimesed. Mina näiteks saan täiesti rahulikult elada, sest mu vanemad, sõbrad ja kool on väga toetavad. Kuid mõned peavad igapäevaselt puutuma kokku transfoobiaga, sest neil pole lihtsalt vedanud keskkonnaga, kus nad elavad.

Kuna olen transsooliste noorte kogemusnõustaja, kuulen tihti negatiivseid lugusid, kuidas ei suudeta oma lähedase sooidentiteeti aktsepteerida. Näiteks mõned vanemad sunnivad oma lapsi elama nende sünnil määratud soo järgi, arvates, et teevad nii lapsele ainult head. Tegelikult tekitab see vaid raskemat depressiooni ja rohkem stressi. Kuid samas on enamik vanemaid sellised, kes alguses leinavad ja eitavad, kuid pärast, kui on rohkem oma silmapiiri lasknud laiendada ja end transsoolisuse teema koha pealt harida, saavad aru, et laps on õnnelikum ja tervem, kui saab elada oma tunnetuse järgi.

Mida tähendab sinu jaoks sookorrigeerimine?

Kui mõtled seda, kuidas ma oma sugu korrigeerin, siis ma olen hormoonasendusravil ja varsti lähen ka rindade eemaldamise operatsioonile. Ootan, et saaksin soo juriidiliselt muuta.

Millised on üldse transsooliste inimeste murekohad Eestis?

Üks suurimaid probleeme on siiski see, et lähedased, töö- või koolikaaslased ei tunnista transsooliste inimeste sooidentiteeti. Eriti silmapaistev on see probleem mittebinaarsete sooidentiteetide esindajate seas ehk lihtsamalt öeldes nende seas, kes ei määratle end kindlalt ei mehe ega naisena. Inimesed, kes mittebinaarsete sooidentiteetidega pole lähedalt kokku puutunud, arvavad, et see on trend või mööduv nähtus ning ei võta mittebinaarseid inimesi tõsiselt.

Kuna transsoolisust peeti kaua aega vaimseks häireks, leidub siiani inimesi, kes ei tolereeri transsoolisi inimesi ega kohtle neid võrdväärsete ühiskonnaliikmetena. Ma arvan, et transsoolisuse kohta peaks olema rohkem eestikeelseid materjale ja Eesti transsooliste inimeste lugusid, mis lugejaid emotsionaalselt mõjutavad. Ainult nii saavad inimesed mõista, mis see transsoolisus tegelikult on, mitte vähese teadlikkuse tõttu liigitada seda vaimse häire või ebanormaalsuse alla.

Teiseks tekitab suuri raskusi see, et Eestis on soovähemustega seotud seadusandlus iganenud ja puudulik. Transsooliste inimeste jaoks on praegune määrusega reguleeritud sookorrigeerimisprotsess aeganõudev, ebaõiglane ning tarbetult keerukas, lisaks on sellest informatsiooni raske leida.