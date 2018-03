Lihavõttemunade värvimine ja munade koksimine ulatub paganlikku aega

Selle pühaga mälestatakse Jeesuse surnust ülestõusmist pärast ristilöömist, kuid selle juured on pangalikus ajas, mil kummardati valguse ja kevade jumalannat Eostret, teatab bustle.com.

Arheoloogide teatel on nad leidnud 60 000 aastat tagasi värvitud linnumunade koori, siis olid domineerivad neandertallased. Seega saab seda püha seostada inimkultuuri kõige varasemate ilmingutega.

Kõikides nimetatud kirikutes on muna Jeesuse ülestõusmise ja uue alguse sümbol.

Kevade alguse tähistamise paganlikud juurde on germaani kultuuris, kus kummardati kevadejumalannat Eostret. Sellest kirjutab 8. sajandi inglise munk Bede oma teostes. Tema teatel kasutasid paganad aprilli kohta Eosturmonat ehk jumalanna Eostre’i kuu ning toimusid pidustused valguse ja soojuse auks. Selle jumalannaga seostati nii jäneseid kui mune, mis tähistasid viljakust.

Pärast kristluse levimist hakati Eosturmonati ajal tähistama lihavõtteid, mil lõppes paast ja tohtis jälle liha süüa, kuid kuna liha tavaliselt ei olnud, siis söödi mune. Toimusid munade otsimised, mille tänapävased vasted on mitmesugusel munamängud, kaasa arvatud munapeitmine ja -veeretamine.

Munade koksimine oli paganlikul ajal tuleviku ennustamise rituaal, sest see, kelle muna jäi kõige kauem terveks, ootasid ees head ajad. Tänapäeval on see pigem lõbus seltskonnamäng.