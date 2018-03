Poriloopimine! Zuzu põrutab Pallingule: oled lihtsalt Jaanus Rahumäele assistent ja teenija

Seekord lähevad räpilahingus vastamisi poliitik Kalle Palling ja keskkonnaaktivist ning poliitik Zuzu Izamilova. Räpilahing kütab kogu ruumi kuumaks, sest saates kõlavad riimid on armutud!

«Legendide lahing» on lõbus saade, kus tuntud inimesed tögavad teineteist vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.