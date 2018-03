Ligi 40 kg kaotanud Sünne Valtri avaldab kaalulanguse saladuse

Aluselise toitumise eesmärk on hoida oma keha pH tasakaalus, sest usutakse, et see aitab vältida/ravida tervisemuresid. Aluseks on, et süüakse enam puu- ja juurvilju, ubasid ning läätsi. Samal ajal välditakse karastusjooke ja alkoholi, töödeldud toitu ning suhkrut.



Elu24le pajatas naine, et saleda figuuri taga on muudki. «Olen teadlikult hoidunud kõigist jahutoodetest ja suhkrust,» rääkis lauljatar mõni aeg tagasi. «Ka trenn käib mu elustiili juurde - jõusaali ja kodus on mul trenažöör crosstrainer. Ja muidugi aitab kalorite põletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne ca 7000 sammuga» lisab Sünne Valtri, kelle esinemiste graafik on tihe ning planeeritud lausa mõned aastad ette.