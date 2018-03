Pildid: kas Angelina Jolie teeb remonti?

20. märtsil tehtud piltidel on näha, kuidas Jolie ostab lambipirne ja veel kodumajapidamises vajaminevat ning teda abistavad selles lapsed.

Kõmuajakirjanike arvates viitab Jolie käik remondi- ja sisustuspoodi, et ta teeb remonti või korraldab pärast oma abikaasast Brad Pittist lahkuminekut kodu ümber.

Joliel ja Pittil on kuus last, kellest kolm on bioloogilised ja kolm kasulapsed.