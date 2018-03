Elon Muski ärritab, et ta isa sai oma kasutütrega lapse

«See, et Errol ja Jana said lapse, tekitas pereliikmetes viha ja vihkamist. Errol on Jana lapse isa, kuid kunagi oli ta Jana kasuisa. See on üks põhjuseid, miks Elon oma isaga ei suhtle, sest tema silmis on see intsest,» lausus Muskide pere anonüümseks jääda soovinud liige.