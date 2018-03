Palju õnne! Julia Laffranque sai taas emaks

Julia Laffranque`i ja prantsuse juristi Rodolphe Laffranque'i peres on nüüd kolm poega. 1. märtsil sündis perre pisipoeg Leó Lennart. Kahe vanema poja nimed on Oscar Helmuti ja Tobias Louis.

Edukat juristi karjääri teinud naisele on lapsed alati olulised olnud. «Minule väga meeldib lastega tegeleda ja ma vahel ei tahakski üldse midagi muud teha,» on Laffranque öelnud.

«Ma arvan, et ideaalne oleks see, et poleks puhtalt koduperenaist ega koduperemeest, vaid oma tööst rõõmu tundvad vanemad, kellel oleks piisavalt kvaliteetaega tegeleda oma lastega ja kes ei peaks muretsema iga pisiasja pärast,» on supernaiseks tituleeritud Laffranque öelnud naisteportaalile Sõbranna