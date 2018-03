Pildid ja video: FEMEN on paljaste rindade abil edastanud protestisõnumeid kümme aastat

Wikipedia andmetel asutas selle rühmituse 10. aprillil 2008 juudi päritolu venelannast naisõiguslane Anna Hutsol. Ühenduse ideoloogia taga on politoloog Viktor Svjatski, kes on öelnud, et ta on patriarh patriarhismi vastases organisatsioonis.

FEMENi asutaja Anna Hutsol FOTO: SERGEI SUPINSKY/AFP

Hutsol on mitmes intervjuus sõnanud, et ta asutas selle organisatsiooni, kuna ühiskond on meestele suunatud ja on liiga vähe naisaktiviste, kes naiste probleemidele, kuid ka ühiskondlikele kitsaskohtadele tähelepanu pööraks.

Hutsoni teatel valisid nad oma protestiviisiks paljad rinnad, kuna alasti keha abil on lihtne sõnumeid inimesteni viia.

FEMENi naised on oma paljarinnalisi proteste korraldanud kümme aastat FOTO: SERGEI SUPINSKY/AFP/Scanpix

FEMENi naisi on olnud näha protestimas paljaste rindade, kehale kirjutatud sõnumite ja plakatitega nii seksuaalvägivalla, seksiturismi, seksismi, usuliste institutsioonide, diktatuuri kui patriarhaalsuse vastu.

FEMENil on enim poolehoidjaid Prantsusmaal, kuid aktiviste on ka Ukrainas ja teistes Euroopa riikides. Lisaks on neil sotsiaalmeedias üle 20 000 toetaja.

Selle organisatsiooni aktivistid rõhutavad pidevalt, et ühiskond on meestekeskne ning nende eesmärgiks on võidelda patriarhaadi ilmingute nagu naiste seksuaalse ärakasutamise, meespoliitikute diktatuuri ja inimesi vaimses kammitsas hoidvate religioonide vastu.

FEMEN sulges oma Kiievi peakorteri 2013. aastal, kuna naised arvasid, et nende elu on ohus ja nad võidakse arreteerida. Peakorter koliti Pariisi, kus on umbes 30 juhtivat protestijat.

Erinevates riikides ja paikades proteste korraldanud naisaktiviste on paljudel kordadel arreteeritud, neid on süüdistatud pornograafia levitamises ja riigisümbolite mõnitamises, kuna nad on protestides kasutanud riigilippe, kuid nad on pääsenud rahatrahvidega.

FEMENi tegevust toetavad rahaliselt selle grupi ideoloogiat pooldavad eraisikud, firmad ja organisatsioonid. Lisaks müüvad nad oma logoga suveniire ning aktivistidele makstakse esinemiste ja intervjuude eest.

FEMENi rahaline seis ei ole teada, kuid sellesse rühmitusse imbunud ukraina ajakirjaniku teatel maksavad peakorteri rendiruumid rohkem kui tema andmetel protestijanaistel raha on.