Kas "Legendide lahing" kaob eetrist?

Kuidas on võimalik, et üldse sellisel ajal, kui solvimisest on saanud vaata et uus rahvussport, üldse selline saade saab eetris olla? Saates on lasevad võitlejad teineteise suunas lendu ikka vägagi teravad riimid! Räpitreener Genka teeb asja klaariks:

«Riimid peavadki teravad olema, muidu ei oleks sellel saatel ju mõtet! Kogu see battle'indus ongi selline, et sa pead teisele iniemesel ära panema!» Ning olgem ausad, selles saates rünnatakse just kõik seda, mida hea maitse reeglid kunagi välja öelda ei luba. Vastase valusad eksimused, nõrgad kohad, kehakaal, suhted... Jaa, vaatajal on seda kahtlemata põnev kuulata, aga kuidas küll osalejad ise vastu peavad?

«Inimesed, kes seal osalevad, saavad kindlasti väga palju huvitavat enda kohta teada, mida nad võib-olla veel ei ole teadnud,» muheleb Genka

«Võin nii palju öelda, et asi läheb järjest järsemaks! Tuleb palju poliitilisi lahinguid, poliitikud omavahel, mis on omamoodin kiftid, sest alati kui kaks sõpra või tuttavat omavahel võitlevad, on see selleks. Aga kui eri fraktsioonide poliitikud hakkavad omavahel sõdima, läheb tulisemaks see asi!»

Nii et kinnitage turvavööd ja olge valmis valusamaks ja sirgjoonelisemaks sõnasõjaks, kui tele-eetris iial enne nähtud.