«Kodutunde» viimase saate annetused keerutasid produtsent Nilovi ümber paraja tolmupilve

Eile avaldas Publik loo, milles viitas paljude televaatajate pahameelele, et saatejuhi Signe Lahteini õnnetus järel eetrisse läinud «Kodutunde» annetussummad olid suuremad, kui varem. Uudis sai suurt vastukaja ning külvas segadust.

Arusaamatusest tingitud lugu võttis täiesti uue pöörde, kui «Kodutunde» produtsent Nilov täna Facebooki seinale postituse tegi, milles väljendas selgelt oma pahameelt.

«Kõik need süüdistused, mis mulle läbi aegade «Kodutunnet» tehes on külge kleebitud, on tühised selle ees! Vahendeid valimata, au ja väärikust omamata, trükitakse kõike selle nimel, et oma klikiarv täidetuks saaks! Mul ja «Kodutundel» on häbi!» kirjutas Nilov täna hommikul.

Annetuste ümber tekkinud avalik huvi on viinud selleni, et erinevates kommentaariumites avaldatakse julgelt arvamust ning inimesed on jagunenud kahte leeri: need, kes kaitsevad saate produtsenti ning need, kelle jaoks tundub naise käitumine siiski kohatu.

Kristi Nilov ei avaldanud, kelle peale ta pahane on. Ometigi kommenteerivad tema poolehoidjad postituse all julgelt.

«Mul on küsimus Delfile... Kes siin kelle pealt midagi teenida üritab?! Igasugune inimlikkus on juba kadunud! Vahendeid valimata on vaja oma klikid täis saada! Hoolimata sellest, et ühel päeval võib see viia olukorra ja inimesed nii kaugele, et eetrisse läheb viimane «Kodutunne»! Saade, mis aitab 30 peret aastas! Millega teie austatud Delfi ajakirjanik hakkama olete saanud, peale pori loosimise?» kirjutab kaksikvend Kristo Nilov postituse alla.

Samuti võtavad «Kodutunde» produtsendi postituse all sõna mitmed avalikkusele tuttavad tegelased. Näiteks Kati Saara Vatmann kirjutab: «Rahu, õeke.»

«Jõudu, jaksu teile kõigile ja Signele tugevat tervist!» saadab Kersti Toots teele oma head mõtted.

Respekti solist Rita Liiver jagab samuti poolehoidu: «Kallike... Sul on vaja aeg maha võtta ja puhata sõprade keskel, sest sa oled selle päriselt ära teeninud.»

Poliitik Maria Kaljuste kirjutab: «Noh. Üks mädamunadega loopimine just lõppes. Mis siis nüüd?»

«Kristikene! Pea vastu! Suurimad kadestajad ja saunajuttude levitajad on need, kes pole midagi ise elus suutnud saavutada! Sealt see sapp alguse saabki, abitusest ja saamatusest iseenda ees! Aga selliste peale tuleb kauni kaarega sülitada,» kirjutab ärimees Ain Liiver.

Väga paljud «Kodutunde» fännid ja Nilovi poolehoidjad kommenteerivad postituse alla julgustavaid sõnumeid ning soovivad produtsendile jõudu ja jaksu.

«Lihtsalt võtavad kätte ja hakkavad pori loopima, nii õudne. Kas tõesti pole midagi muud enam Delfil ja muudel sopapaikadel kirjutada. «Kodutunne» ja Kristi Nilov, olge tugevad!» kirjutab üks «Kodutunde» fänn.

«Väga inetu tõesti. Lugesin ja lihtsalt ei suutnud uskuda. Nad müüks oma emad ka maha kui keegi hästi pakuks,» on uudisest šokeeeritud teinegi Nilovi pooldaja.

«Kellelgi pole vaja raha kanda, kui ta seda ei soovi. Summa suurus on võimaluste ja vaba valiku küsimus. Kui praegust Eesti riigi maksusüsteemi vaadata, siis riik petab ja röövib vaesusest välja sipelda soovijaid ja sinna mudasse tagasi lükates. Sotsiaalsüsteem riigis peaks «Kodutunde» tööd tegema. Kaks reaalsel abistajat on «Kodutunne» ja «Kingitud elu»,» kirjutab kolmas.

