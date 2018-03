Madsen saatis ajakirjaniku tapmisööl naisele sõnumi: kallista kasse

«Olen Nautilusel. Kõik on hästi, ma ei sukeldu. Kallista kasse,» kirjutas Madsen oma naisele. Nüüdseks on Madseni ja ta abikaasa abielu lahutatud.

Taani meedia teatel on Madsenil ja ta eksnaisel on kolm kallihinnalist tõukassi, keda allveelaevnik väga armastab ja nende nagu laste eest hoolitseb.

Prokurör esitas sama küsimuse uuesti, et kas Kim Wall oli elus, kui ta oma naisega kontakteerus ja Madsen vastas siis tõrksalt, et rootslanna oli selleks ajaks surnud.

Prokuröri sõnul on see info tähtis, sest Madsen sõnas uurimise ajal, et ta oli pärast Walli surma psühhootilises seisundis ega teadnud, kus ta oli, kuid nüüd teatas, et saatis Walli surma järgselt naisele sõnumi, et naine tema pärast ei muretseks.