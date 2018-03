Reporter uuris räppar Genka käest, kuidas on sellisel ajastul üldse võimalik teha saadet, kus kõlavad nõnda teravad riimid.

«Ma ei tea, riimid peavadki teravad olema, muidu ei oleks sellel saatel mõtet. Kogu see MC battle'dus ongi selline, et sa pead teisele inimesele ära panema. Ja inimesed, kes seal osalevad, saavad kindlasti väga palju huvitavad enda kohta teada, mida nad võib-olla veel pole teadnud,» sõnas Genka.

«Legendide lahingu» näol on tegemist lõbusa saatega, kus tuntud inimesed tögavad teineteist vastastikku vaimukaid riime räppides. Ehkki sõnad on tabavalt teravad, puudub igasugune pahatahtlikkus, sest tegelikult on lahingpaarid omavahel head sõbrad ja tuttavad.