Norra kroonprints ja –printsess on 25. ja 26. aprillil Eestis

Kuninglik paar on Lätis 23. aprillil, Leedus 24. aprillil ning Eestis 25. ja 26. aprillil, teatab royalcentral.co.uk.

Balti riikidel on alates taasiseseisvumisest 1990. aastatel Põhjamaadega, kaasa arvatud Norraga tihedad sidemed.

Norra kroonprints Haakon (sünninimega Haakon Magnus, 20. juuli 1973 Oslo) on Norra kuningriigi troonipärija. Temast sai kroonprints 1991. aastal, kui tema vanaisa Olav V suri ning tema isa Harald V sai kuningaks.

Haakon abiellus 25. augustil 2001 Mette-Marit Tjessem Høibyga, kes on tuntud kui kroonprintsess Mette-Marit.

Neil on kolm last. 21. jaanuaril 2004 sündinud printsess Ingrid Alexandra ja 3. detsembril 2005 sündinud prints Sverre Magnus. Lisaks kasvatavad nad koos Mette-Mariti poega Mariust, kes on naise varasemast suhtest ning kes ei ole Norra troonipärimisjärjestuses.