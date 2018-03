Kas uus muusa? Vaiko Eplik käis teatriauhindade galal kauni näitlejannaga

Vaiko Eplik (36) šokeeris avalikkust nelja aasta eest, kui lahutas oma kauakestnud abielu laulja Kristel Eplikuga. Paaril on ka kaks last. Peale lahutust on Vaiko pigem muusikale keskendunud: loonud heli animafilmile «Suur maalritöö» ja andnud välja mitmeid albumeid.